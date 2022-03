Latina, sabato alle 16 la manifestazione “Insieme per la pace”

Sabato 5 marzo, a partire dalle ore 16, si terrà in Piazza del Popolo una manifestazione organizzata dal Comune di Latina e dal Forum dei Giovani per esprimere e ribadire il rifiuto della comunità pontina alla guerra in Ucraina.

L’iniziativa si svolgerà in forma statica e vedrà la partecipazione di istituzioni e associazioni. Saranno presenti anche rappresentanti della Provincia di Latina e dei Comuni pontini.





«Vogliamo che sia un momento di riflessione collettiva – osserva il Sindaco Damiano Coletta – sull’importanza di alcuni valori che riteniamo imprescindibili per qualsiasi società civile: la convivenza pacifica tra popoli, la democrazia e la solidarietà. Invito la cittadinanza a partecipare, ovviamente tutto si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Facciamo sentire il nostro sostegno al popolo ucraino e a tutte le vittime innocenti di un conflitto ingiustificabile».