Pallavolo, la Top Volley Cisterna sconfitta dalla corazzata Civitanova

Formazione confermata per coach Soli rispetto all’ultimo incontro giocato al Pala Panini di Modena. In regia capitan Baranowicz opposto a Petar Dirlic, di banda la coppia Maar e Rinaldi, centrali Zingel e Bossi, libero Mimmo Cavaccini. Blengini risponde mandando in campo De Cecco, Zaytsev, Balaso, Lucarelli, Yant, Anzani e Simon. Cisterna parte forte portandosi avanti, 3-8 grazie alle giocate di Maar che mette a terra 3 diagonali stretta quasi fotocopia da posto quattro. I ragazzi di coach Soli sono ordinati e puntuali a chiudere gli spazi a muro, 5-12. I padroni provano a reagire con Zaytsev che mette a terra due palle preziosissime, nell’azione successiva Bossi mura Lucarelli e poi Dirlic mette a segno un doppio ace, 8-17. Civitanova in confusione, Cisterna prende il largo ancora con le giocate di Maar e Dirlic, 10-20. Errore di Zaytsev e Cisterna si gioca il primo set ball sul 13-24. Civitanova annulla il quattro set ball poi Yant spara sulla rete, 17-25. Partenza equilibrata nel secondo set, Baranowicz mura Zaytsev, poi Simon imbeccato da De Cecco ritrova il pareggio, 6-6. I campioni d’Italia continuano a rincorrere Cisterna, De Cecco con un pallonetto trova di nuovo il pareggio, 8-8. La Lube trova il momentaneo vantaggio con Anzani e Lucarelli, poi attacco di Zingel e un nuovo ace di Dirlic riportano il set in parità, 18-18. La Lube si prende il secondo set trovando continuità in un parziale giocato punto a punto, 25-21. Terzo set subito forte per i bianco rossi che trovano continuità e punti importanti con Lucarelli, Zaytsev e Simon, 8-4, Soli chiama time out. Civitanova mantiene il vantaggio anche grazie a una preziosa colpo di piede per Lucarelli, 14-8. Cisterna prova a riportarsi sotto fermando la fuga degli avversari grazie e due diagonali di Rinaldi, 17-14. Yant trova continuità e dopo aver messo palla a terra, trova due ace, la Lube vince anche il terzo set, 25-18. Baranowicz serve palle preziosissime da posizioni impossibili, Dirlic non sbaglia, 4-6. Diagonale strettissima di Maar, 5-8, Blengini chiama time out. Lube agguanta la parità a quota dieci ma poi Rinaldi spara forte su Zaytsev e trova il doppio vantaggio 13-11. A segno Marr in pipe, 14-15 Cisterna ancora avanti. Sorpasso Lube, attacco vincenti da posto quattro per Lucarelli 17-16. Serie positiva in battuta per De Cecco, Lucarelli non sbaglia un colpo e mette a segno palle velenosissime e un ace, 24-19, poi errore in battuta per Saadat, 25-20.

Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna): “Siamo partiti molto bene, è un periodo che stiamo giocando una buona pallavolo, poi loro sono cresciuti, potevamo fare di più nel secondo set. Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, abbiamo fatto una buona partita contro una corazzata”.





IL TABELLINO

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna: 3-1 (17-25; 25-21; 25-18; 25-20)

Cucine Lube Civitanova: Garcia (ne), Sottile (ne), Marchisio (L), Juantorena (ne), Jeroncic (ne), Balaso (L), Lucarelli 17, Zaytsev 15, Penna (ne), Diamantini (ne), Simon 16, De Cecco 3, Anzani 9, Yant 12. All.: Gianlorenzo Blengini

Top Volley Cisterna: Zingel 5, Cavaccini (L), Saadat 2, Wiltenburg, Giani (ne), Maar 18, Rinaldi 11, Dirlic 24, Picchio (ne), Bossi 7, Baranowicz 2, Raffaelli 1. All.: Fabio Soli.

Note:

Cucine Lube Civitanova: ace 10, err.batt. 9, ric.prf. 33%, att. 48%, muri 7.

Top Volley Cisterna: ace 7, err.batt. 10, ric.prf. 28%, att. 47%, muri 11.

Mvp: Ricardo Lucarelli (Cucine Lube Civitanova)