Giardini di Ninfa, la riapertura il 19-20 marzo

La Fondazione Roffredo Caetani ha pubblicato sul proprio sito web l’attesissimo calendario per poter visitare uno dei giardini più belli d’Italia: parliamo ovviamente dei Giardini di Ninfa a Cisterna di Latina.

Prime due date il week end del 19-20 marzo, ma si replica anche il fine settimana successivo.





Altre date sono previste anche nei mesi successivi da aprile a novembre, come da tradizione per il luogo solo in date prestabilite. Nello specifico ad aprile e maggio tutti i fine settimana più la giornata festiva del 25 aprile. Stessa cosa a giugno, dove oltre ai sabati e le domeniche si aggiunge il giorno della Festa della Repubblica. E poi tante aperture anche a luglio, agosto, settembre e ottobre in tutti i week end più lunedì 15 agosto per chiudere martedì 1 novembre.

Per accedere alla visita è necessaria la prenotazione che può avvenire direttamente tramite il sito web www.giardinodininfa.eu.