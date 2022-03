Covid nel Lazio: “Prosegue la discesa della curva”

Covid: D’amato, “Oggi nel Lazio su 10.465 tamponi molecolari e 36.243 tamponi antigenici per un totale di 46.708 tamponi, si registrano 4.771 nuovi casi positivi (+2.459), sono 11 i decessi (-8), 1.230 i ricoverati (-57), 98 le terapie intensive (-10) e +8.938 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. I casi a Roma città sono a quota 2.321.

Prosegue la discesa della curva, i casi sono in diminuzione del 20% rispetto alla settimana precedente. In calo anche l’incidenza a 676 su 100 mila abitanti (era 870 la scorsa settimana) e il valore Rt scende a 0.74. In diminuzione anche gli indici di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”, lo riferisce l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.





Superata quota 13 milioni e 250 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico.

VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 765 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 935 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 621 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 246 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 370 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 544 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.290 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 344 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 577 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 180 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.