Consorzio industriale, quasi 5 milioni di euro per la variante Appia

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto esprime soddisfazione per il nuovo Piano delle Infrastrutture varato ieri dal Consiglio del Consorzio Industriale del Lazio. Su un investimento complessivo di 50 milioni di euro per realizzare 40 opere volte a favorire lo sviluppo industriale dei soci, 4.800.000 di euro sono stati destinati al Comune di Fondi per la realizzazione della variante Appia. La nuova arteria collegherà in maniera adeguata, sicura e scorrevole la Strada Statale all’area industriale tramite via Fianca, con notevoli benefici in termini di decongestionamento del traffico e sicurezza.

«Nell’apprendere con piacere la buona notizia – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – colgo occasione per ringraziare, a nome dell’intera amministrazione, il neo presidente Francesco De Angelis che ha inteso l’importanza e l’urgenza di intervenire sulla viabilità pontina e di dare un segnale forte volto a promuovere la rete infrastrutturale. L’arteria sarà fondamentale per lo sviluppo, e non soltanto industriale, della città di Fondi e dei comuni limitrofi. Essa rappresenta infatti un primo importante tassello di un più ampio progetto volto a implementare le infrastrutture, non solo nell’area industriale, ma anche da e per il Mof. L’adesione al Consorzio Industriale del Lazio, come argomentato dall’assessore Claudio Spagnardi nella seduta consiliare dello scorso 28 maggio, conferma l’oculatezza e l’efficacia della convenzione stipulata, approvata all’unanimità dall’assemblea consiliare e valida per 10 anni».