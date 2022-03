Aiuti per Ucraina ed accoglienza, istituito tavolo tecnico dal sindaco di Cisterna Mantini

Con apposita ordinanza, il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini ha istituito il tavolo tecnico per gli aiuti e l’accoglienza alla popolazione dell’Ucraina. Del coordinamento fanno parte l’assessore al welfare e ai servizi sociali Carlo Carletti, l’assessore all’urbanistica Andrea Santilli, il delegato alla salute Francesco Maggiacomo, insieme con i responsabili del Comune di Cisterna di Latina di Protezione civile, Servizi sociali, Urbanistica e Corpo della Polizia locale, con l’ausilio di due cittadini di origine ucraina residenti nel Comune di Cisterna che sono in contatto con i loro connazionali che stanno lasciando l’Ucraina. Al tavolo spetterà l’organizzazione e il coordinamento delle azioni messe in campo a sostegno dell’emergenza dell’Ucraina, in virtù dell’attivazione del Meccanismo europeo di Protezione civile e dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, deliberato dal Consiglio dei ministri.

“La nostra comunità, anche memore dei patimenti sofferti dalle famiglie cisternesi durante la seconda guerra mondiale, è già pronta a sostenere il popolo ucraino – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – Lo faremo tutti insieme attraverso un punto di raccolta dei generi di necessità, che andremo via via ad elencare in modo specifico per rispondere puntualmente ai bisogni di un popolo che ha dovuto lasciare la propria casa per mettersi in salvo dalla guerra. Inoltre, attiveremo un percorso di accoglienza e di assistenza per la popolazione ucraina in fuga, che presto sarà qui a Cisterna. Così come per le altre emergenze che il Comune di Cisterna di Latina ha affrontato, abbiamo allestito il Centro operativo comunale (COC) presso il Centro polivalente di San Valentino e lì potranno essere portati gli aiuti, a partire dai prossimi giorni”.





Il Centro operativo comunale (COC) è stato predisposto presso il Centro polivalente di San Valentino.

Sarà aperto mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, grazie alla collaborazione dell’associazione nazionale vigili del fuoco in congedo – sezione F. Mancini, della Protezione civile di Cisterna – sezione M. Zappaterreni, della Croce Rossa Italiana e dell’Istituto per la Famiglia sez. 405 – ODV.