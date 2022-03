Piano triennale e PNRR, fondi dalla Provincia per strade e scuole: soddisfazione di ‘Latina Bene Comune’

“Sono estremamente soddisfatta per l’importante numero di interventi che verranno eseguiti sulla nostra Provincia, ed in particolar modo su Latina, grazie alle risorse stanziate dalla Provincia ed ai fondi del PNRR”. Così ha commentato, in una nota, la consigliera comunale (Latina Bene Comune) e provinciale (Civiche Pontine) Valeria Campagna.

Infatti, nella Commissioni Lavori Pubblici della Provincia, è stato illustrato il piano triennale per la riqualificazione infrastrutturale delle opere della Provincia di Latina. Il piano, che verrà approvato al prossimo Consiglio Provinciale, ammonta a 150 milioni di euro. Su Latina, gli interventi di riqualifica saranno diversi. Fra gli altri, per quanto riguarda le strade: il ponte di via Ninfina; la messa in sicurezza del tratto della motorizzazione all’altezza di via delle Congiunte Destre (luogo di numerosi incidenti); la realizzazione di una pista ciclabile che unisce borgo Sabotino e Foce Vede; il tratto di marciapiede della SP Litoranea all’altezza di Borgo Sabotino; la sistemazione di incroci con realizzazione di due rotatorie a Borgo Piave.

Ma la riqualificazione delle opere non riguarderà solo le strade. Così specifica Valeria Campagna: “Anche le scuole di Latina godranno di quello che, possiamo definire, un vero e proprio maxi intervento che prevede lavori di messa in sicurezza, di ordinaria e straordinaria manutenzione, di efficientamento energetico e di adeguamento antincendio. Inoltre, sono previsti tre milioni di euro, stanziati nell’ambito del piano triennale, per l’ampliamento del Liceo Manzoni. A questi interventi si aggiungono anche i progetti del PNRR del Ministero dell’Istruzione”.

La Provincia di Latina, infatti, ha presentato sei progetti per accedere ai fondi del PNRR che riguardano mense e strutture sportive degli istituti scolastici. Tre di questi progetti, sono stati pensati per i licei di Latina. Nel dettaglio: 718.680 euro per la riqualificazione edilizia della mensa dell’istituto San Benedetto; 579.000 euro per la realizzazione di nuovi impianti sportivi esterni per il liceo scientifico Majorana; 390.000 euro per la riqualificazione degli impianti esistenti dell’istituto Marconi.