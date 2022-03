Pallamano, arriva la prima sconfitta stagionale per l’HC Fondi

Dopo dodici giornate termina l’imbattibilità per l’HC Banca Popolare di Fondi che, nel pomeriggio di sabato, è caduta per mano del Keyjey Pallamano Ragusa. Partita sotto tono dei rossoblù, molli in difesa e alquanto spreconi in attacco. Arkaiz Piriz e il portiere Daniel Tanti, tra i migliori in campo, hanno trascinato ad un meritato quanto importante successo dei padroni di casa.

I siciliani, consci dell’importanza della gara e della posta in palio, partivano con il giusto approccio nonostante l’iniziale assenza di Arkaiz Piriz poiché senza green pass rafforzato. Dopo 10′ di gioco, però, arrivava il documento e, dopo il riconoscimento degli arbitri, lo spagnolo entrava subito in campo a dar manforte ai suoi.





I rossoblù, dal canto loro, partivano forte, ma non con un buon approccio. La partita scivolava via a tratti: 1-3 per gli ospiti e poi subito rimonta – fino al 7-4 – dei padroni si casa. Mister De Santis chiamava time out al 18°, catechizzava i suoi che, con un parziale di 1-5, passa sull’8-9. Il primo tempo si chiudeva con il punteggio di 19-18: una partita veloce dove gli attacchi avevano la meglio sulle difese.

La seconda frazione iniziava come era terminata la prima, con l’HC Banca Popolare di Fondi che aveva più volte la palla del +3 e la possibilità di fare il break decisivo, ma non concretizzava. Il Ragusa ne approfittava e, dal 24-26, passava al 32-30. I fondani sbagliavano ancora in attacco e la partita terminava con un giusto 36-33 per i padroni di casa.

“Abbiamo approcciato male e non ci siamo più ripresi nel corso della gara. Per quanto visto in campo, dove il Ragusa ha giocato meglio e meritatamente fatto sua la partita, è una sconfitta giusta – queste le parole del tecnico rossoblù –. Non mi è piaciuto come siamo scesi in campo, è una sconfitta che ci servirà ma devo anche dire che abbiamo perso contro un’ottima squadra, forse nella sua miglior partita stagionale, ma ciò non toglie i nostri tanti demeriti per quello che abbiamo fatto e quello che potevamo fare, sicuramente di più sia nella qualità e nella scelta dei tiri che, soprattutto, nella fase difesa dove sono saltate tutte le collaborazioni. Prediamo quanto di buono da questa partita, e il risultato è uno di questi, ci rimboccheremo le maniche e continueremo a lavorare come e meglio di quanto stiamo facendo. Abbiamo perso dopo dodici vittorie consecutive, siamo inciampati ora ma sono certo che ci rialzeremo con ancora più consapevolezza e umiltà per andare fino alla fine”.

Keyjey Pallamano Ragusa – HC Banca Popolare di Fondi 36-33 (p.t. 19-18)

Ragusa: Carbone, D’Arrigo 2, Buffolino, Canete 7, Giummarra F., Falabrino 5, Giummarra G. 1, Tanti D., Tanti J., Ruiz 11, Cappello, Ciavorella 2, Piriz 8. All. Gulino.

HC Banca Popolare di Fondi: Ciccolella 2, Miceli 6, Vanoli 6, Canete 9, Garcia, Wolf 3, De Luca 2, Livoli 1, Speranza, Trani, Morreale, Dieguez 4. All. De Santis.

Arbitri: Passeri e Rinaldi.