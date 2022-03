“Il Sentiero di Circe”, seconda tappa tra arte e convivialità

Prosegue la fase sperimentale de ‘Il Sentiero di Circe’: sabato 5 marzo, dalle ore 16 alle ore 19, presso l’azienda agricola Ganci si terrà la seconda tappa dell’iniziativa promossa dall’associazione di promozione sociale ‘Circe’. Un appuntamento che vuole essere un omaggio alla ricchezza delle terre agricole, oltre che un saluto all’ambiente urbano della città di Latina in favore delle campagne che precedono il lago di Fogliano.

I partecipanti sono invitati ad un aperitivo presso l’azienda agricola Ganci, a Colle Parito, per conoscere una realtà imprenditoriale attiva dagli anni Cinquanta, le sue vigne, il giardino e i sentieri, da percorrere a piedi o in bici.





“Il vino e la terra saranno assoluti protagonisti del consueto momento di disegno en plein air che, questa volta, si arricchisce del profumo e dei colori del vino, nel vero senso della parola”, sottolineano dall’associazione. “Il vinarello, è una tecnica dell’acquerello che prevede l’utilizzo del vino al posto dell’acqua, il quale trasfonde il colore mediante asciugatura e ossidazione di componenti come tannino e antociani, donando al disegno le sfumature sorprendenti e calde del rosso”.

Questa seconda tappa vuole fissare l’appuntamento mensile al primo sabato di ciascun mese del 2022, in modo da rendere la fase di sperimentazione de ‘Il Sentiero di Circe’ un vero e proprio programma da fruire sequenzialmente o occasionalmente.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi su www.circeaps.it ed essere muniti di super green pass, come richiesto dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria Covid-19. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero di partecipanti previsti.

La partecipazione prevede una quota base che include la degustazione enogastronomica.