Covid, sono 178 i nuovi positivi in provincia di Latina. Un decesso a Cisterna

Covid-19 in provincia di Latina, come riportato nel bollettino odierno della ASL, i nuovi contagi sono 178.

La città col maggior numero di casi, comunque in discesa, è Latina con 38, seguita da Aprilia con 17, Cisterna (15), Formia e Fondi (11 ciascuna). Poi a seguire tutte le altre.





Da registrare un decesso, avvenuto a Cisterna. Sono 248 i guariti nelle ultime 24 ore, e 2 persone sono state ricoverate in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 716 dosi di vaccino (Adulti: 138 in prima dose, 221 per la seconda, 302 la terza e 19 la quarta. Pediatriche: 1 in prima dose e 35 la seconda).