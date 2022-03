Cade mentre pota un albero, muore un giardiniere di 56 anni

Una tragedia avvenuta sui Colli Albani, ma subito riverberatasi anche in provincia di Latina: mercoledì mattina a Nemi è morto il 56enne Giancarlo Puccia, residente con la famiglia a Cisterna. Professione giardiniere, secondo le prime ricostruzioni si trovava al lavoro in una proprietà privata di via Calvarione. Era intento nella potatura di un albero, quando avrebbe perso l’equilibrio rovinando in terra. Una caduta risultata fatale.

I soccorritori del 118 sono sopraggiunti in elicottero poco dopo l’allarme, ma purtroppo per Puccia non c’è stato niente da fare. Sul posto si sono portati anche i carabinieri e personale dell’Ispettorato del lavoro Asl, impegnati a ricostruire nel dettaglio le circostanze in cui è avvenuto l’incidente costato la vita al 56enne. Puccia, conosciuto anche per l’impegno nel sociale con l’associazione “Sostegno donna”, lascia moglie e tre figli.