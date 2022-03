Bahamas, una terra tutta da scoprire

Le isole Bahamas sono una terra dove la natura e la vita hanno un sapore unico, tutto è differente rispetto a quello a cui siamo abituati, non ci sono ritmi frenetici e la natura sembra essere l’unica protagonista. Ci sono davvero una lunga serie di motivi per i quali le Bahamas sono tra le mete più ambite per una vacanza di puro relax.

I ritmi di vita sono talmente differenti dai nostri che solo respirare quel mondo potrebbe riportare relax a tutti quelli che provano anche solo un giorno a seguire il loro mood.





Dimenticate qualsiasi cosa sia legata alle metropoli che possa generare stress. Non esistono città che si avvicinano a popolazione, ad esempio, ai nostri capoluoghi di provincia, non ci sono le strade a quattro corsie e le persone per la maggiore si muovono con mezzi come navi e biciclette. Tra le isole invece ci sono piccoli velivoli che si spostano tra i vari aeroporti che naturalmente non hanno dimensioni enormi. Il più grande, che ospita quindi anche i voli delle compagnie aeree di linea, è nella capitale Nassau.

Si può quindi immaginare che tutti i ritmi siano differenti, anche per quelli che riguardano il carico di stress è semplice da comprendere che, non essendoci una vita sfrenata, tutte le persone abbiano meno stress e più voglia di sorridere.

Le serate in spiaggia, qui sono una vera e propria abitudine, non troverete persone a guardare la televisione ma sicuramente i ragazzi sono in spiaggia, i più adulti anche, chi pesca, chi suona e chi balla, tutti però sono legati da una passione, ovvero quella per le feste immersi nella natura.

La musica, i costumi colorati ed i ritmi caraibici, tutto questo riempie le serate e le giornate di tutti i turisti.

Gli sport e le passioni legate alla natura alle Bahamas sono alla portata di tutti, nuotare è possibile per grandi e piccini, le immersioni si possono provare in tutte le isole, qui il mare è cristallino e tutto viene studiato nel totale rispetto dell’ecosistema, qui l’uomo non è protagonista, come purtroppo nel resto del mondo, ma si comporta da ospite, di una terra che dona meraviglie ad ogni sguardo.

Quindi anche i turisti sono tenuti al massimo rispetto della natura e di tutto quello che la circonda. Si impara in un solo soggiorno che la natura ha davvero degli spettacoli da proporci che lasciano senza fiato e il nostro compito è rispettarla e non rovinare tutto quello che è il vivere di flora e fauna in queste meravigliose isole.

Anche dove è possibile trovare movida tutto si muove sempre mettendo al primo posto il rispetto degli spazi di piante e animali, perché le Bahamas sono davvero un polmone naturale del mondo.

Conoscere le Bahamas prima di andare a visitarle

Per rispettare al massimo questo luogo è molto importante conoscerne la storia e soprattutto le basi, ovvero le sue isole principali. Ci sono ben 700 isole alle Bahamas, ma quelle abitate sono 16, ognuna di esse ha delle caratteristiche peculiari. Per poterle visitare è necessario quindi conoscerle, essendo realmente un mondo differente da quello a cui siamo abituati.

Seguire il portale IsoleBahamas.com può essere il giusto punto di partenza. Qui si trovano tutte le notizie necessarie per avere un’idea ben definita di ogni isola delle Bahamas e di quali sono le principali attrattive di ognuna.

Informarsi è alla base di quella che è la giusta organizzazione delle vacanze alle Bahamas, Viaggiare informati permette di organizzarsi al meglio per quella che sicuramente punta a diventare la vacanza dei sogni.