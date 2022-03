VIDEO – Guerra in Ucraina, la solidarietà di Gaeta e la voce per la pace

Un appello lanciato sui social e la comunità cittadina si è mossa con una grande risposta. A lanciare l’appello sono stati i membri dell’associazione “Insieme – immigrati in Italia” al cui interno ci sono molti soci ucraini, ma non solo.

Gli stessi soci, immigrati di tante nazionalità, ma anche italiani si sono sentiti in dovere di contribuire. Sono state consegnate tante medicine, cibo in scatola e materiale occorrente per i tanti civili che sono in prima linea a difendere l’Ucraina da quella che non può che essere definita come un’invasione territoriale e militare da parte dell’esercito russo.





In questi giorni, dal fronte, che non è in un altro continente ma qualche migliaio di chilometri da noi al centro dell’Europa, continuano ad arrivare racconti, immagini, terrificanti di persone nascoste negli scantinati, città costantemente bombardate.

Non possono che rappresentare un colpo al cuore le parole di una delle volontarie dell’associazione che ai nostri microfoni ha spiegato: “I bambini dopo il Covid non si meritavano anche questo”. Anche se bisognerebbe aggiungere che nessuno meritava tutto ciò, il mondo non meritava questo, nessuno merita la guerra. Per questo, anche tante persone che hanno risposto all’appello donando qualcosa per la prima necessità, continuando a ripetere come un mantra che bisogna trovare una soluzione che non può essere la guerra.

Abbiamo avuto l’occasione di intervistare anche una signora originaria di una delle regioni “separatiste“, ovvero da di Donetsk. La voce e le parole di chi ha parenti in quelle terre e che conosce l’angoscia e la preoccupazione in modo ancora maggiore di noi italiani, non lascia scampo ad alcuna interpretazione e che è un vero monito per tutti, ma più probabilmente per chi ha il dovere morale, politico e militare di fermare questa guerra: “Senza pace non c’è la vita, senza pace non possiamo trovare nessuna soluzione, senza pace non possiamo fare niente”.

IL VIDEO