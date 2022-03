Rifiuti ingombranti: sabato giornata per conferirli a Fondi

Proseguono le giornate dedicate alla raccolta di rifiuti ingombranti. Il prossimo appuntamento con le isole ecologiche temporanee, allestite in collaborazione con la società De Vizia Transfer, è in programma il prossimo sabato 5 marzo in località San Raffaele.

L’apposito container staziona nei pressi del Piazzale della Chiesa (Via San Vincenzo), dalle 8.00 alle 13.00. Sarà possibile conferire anche apparecchiature elettroniche, olio vegetale esausto, pile e toner.





Nella stessa giornata si terrà anche un’azione di clean up promossa in collaborazione con l’Associazione “Amici di San Raffaele” presieduta da Davide Marsella. L’appuntamento è a partire dalle 9.00, nel piazzale della ex scuola della contrada, in via Cesulo.

«L’abbandono di ingombranti di piccole e grandi dimensioni – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro –è un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso, soprattutto in periferia. Con controlli, fototrappole, segnalazioni e servizi come questo, che agevolano ulteriormente il conferimento gratuito di elettrodomestici, arredi e scarti di grandi dimensioni, ci proponiamo di prevenire e quindi ridurre l’abbandono indiscriminato di ingombranti».

Raccolta rifiuti ingombranti: il calendario 2022

Sabato 22 gennaio: Querce

Sabato 5 marzo: San Raffaele

Sabato 9 luglio: via Mola di Santa Maria (area mercatale)

Sabato 10 settembre: Piazza Sant’Anastasia

Sabato 12 novembre: Cocuruzzo (Piazzale antistante scuola)