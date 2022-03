Guerra in Ucraina, il Comune di Latina istituisce una task force per gli aiuti

Si è riunita ieri sera per la prima volta la task force comunale per il coordinamento e l’organizzazione degli aiuti offerti dalla comunità di Latina alla popolazione ucraina. La task force è composta dai Servizi comunali Welfare, Polizia Locale e Protezione Civile, da Croce Rossa Italiana, Rete degli studenti medi, Mediatori interculturali dell’Approdo, Refugees Welcome Italia.

La Protezione Civile comunale si è già attivata per fornire supporto logistico alle varie iniziative che su base volontaria le associazioni porteranno avanti. Chiunque voglia donare beni di prima necessità può recarsi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede de “L’Approdo” in Via Terenzio n. 30. Da venerdì 4 marzo sarà possibile donare anche presso la sede del Centro Operativo Comunale – COC di Via Cervone n. 2. La raccolta presso il COC è attiva il lunedì e il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17. Saranno raccolti vestiti puliti e già suddivisi per donne e bambini, cibo in scatola e a lunga conservazione, prodotti per l’igiene, pannolini, salviette umidificate e omogeneizzati.





Da oggi, inoltre, è attivo l’indirizzo di posta elettronica aiutiucraina@comune.latina.it al quale possono rivolgersi associazioni e gruppi spontanei di cittadini con una duplice funzione:

chiedere il ritiro da parte della Protezione Civile comunale dei beni di prima necessità raccolti autonomamente;

comunicare la disponibilità di posti letto da offrire gratuitamente a persone provenienti dalla zona di guerra (sarà cura dei Servizi Sociali ricontattare coloro che hanno dato disponibilità).

L’Amministrazione intende ringraziare le cittadine e i cittadini che hanno già effettuato donazioni e in particolare l’associazione “L’Approdo” che nei giorni scorsi ha dato il via alla raccolta nella propria sede di Via Terenzio.

Questa mattina il Sindaco Damiano Coletta e la Vice Sindaco e Assessora al Welfare Francesca Pierleoni hanno partecipato a una riunione presieduta dal Prefetto Maurizio Falco, alla presenza del Questore Michele Spina, per fare il punto sulle modalità di accoglienza e assistenza della popolazione ucraina in arrivo sul nostro territorio. Comune e Prefettura opereranno di concerto per monitorare l’andamento dei flussi e fornire una adeguata risposta in funzione delle risorse disponibili.