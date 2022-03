Da Gaeta all’Andalusia, la conquista della vela di Marta Maggetti

Con la giornata di oggi si è conclusa a Cadice la XVII edizione della Settimana olimpica Andalusa di Vela. Condizioni di vento medio forte tipiche della famosa baia de Cadiz, hanno impegnato a fondo le 17 concorrenti provenienti da otto nazioni. La nostra Marta Maggetti ha combattuto per la vittoria finale fino all’ultima prova, lottando in ognuna delle 11 regate svolte e mostrando di essere in eccellente stato di forma che le ha permesso di inanellare una serie di ottimi parziali (sempre nei primi tre!), cedendo il passo solo alla favorita locale Pilar Lamadrid. Al terzo posto l’altra specialista spagnola Nicole Van Der Velden, vincitrice della precedente regata internazionale a Lanzarote (ESP).

Entusiasta, al termine della prova, la nostra atleta si è così espressa: “Ho avuto ottime sensazioni di velocità in tutte le condizioni e sono molto soddisfatta della grande qualità del lavoro svolto con tutta la squadra nazionale italiana IQfoil, soprattutto in preparazione dei prossimi importanti impegni per la stagione agonistica 2022”