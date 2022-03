Bambino Gesù di Roma, ricoverato primo paziente arrivato da Ucraina

Ieri, in una nota l’assessore regionale del Lazio Alessio D’Amato aveva spiegato che se necessario il sistema sanitario regionale era pronto a fare la propria parte per il sostegno e le cure alle vittime della guerra in Ucraina.

Neppure ventiquattr’ore dopo, è arrivato al Bambino Gesù di Roma il primo ricovero di un bimbo di un anno portato in Italia dai genitori con mezzi propri.





“È arrivato questa mattina all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, con i propri genitori – hanno spiegato in una nota congiunta l’assessore D’Amato e il noto ospedale romano – il primo bambino proveniente dall’Ucraina, da una delle regioni occidentali. Il piccolo ha poco più di un anno, tracheostomizzato dall’età di 4 mesi, con una diagnosi di paralisi cerebrale infantile. I genitori hanno attraversato il confine ucraino e sono riusciti a raggiungere con mezzi propri l’Italia, dove grazie all’aiuto di alcuni parenti sono giunti nella notte in provincia de L’Aquila. Il bambino è stato quindi trasferito in ambulanza all’Ospedale Bambino Gesù, dov’è ricoverato in questo momento in terapia intensiva”.