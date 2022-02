Top Volley Cisterna, il sindaco Mantini: “Vittoria che dà lustro alla nostra comunità”

“La vittoria della Top Volley Cisterna dà lustro alla nostra comunità.

Cisterna vince con merito contro una delle squadre proiettate verso lo scudetto, nel tempio della pallavolo mondiale, il Pala Panini di Modena, e conquista al tie-break due punti decisivi nella corsa salvezza.





Un plauso ai nostri ragazzi e in particolar modo a Tommaso Rinaldi, ex di eccezione, vero protagonista del match. Una trasferta sorprendente e magica. Un’impresa che per tutti è un vero orgoglio”.

Lo ha dichiarato in una nota stampa il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini.