Raccolta rifiuti, nuova iniziativa dei volontari di ‘Plastic Free’ a Fondi

“Dopo la grande operazione di Clean Up, in località Fontana della Volpe prima e via Acquachiara poi, dello scorso 26 settembre, è in programma una nuova iniziativa di “Plastic Free” per domenica 6 marzo, in località Sant’Anastasia sul litorale fondano.

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 i volontari guidati dalla referente locale Tina Di Fazio, armati di tutto l’occorrente, scenderanno in spiaggia con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in un’azione di pulizia del tratto di arenile tra i più frequentati del basso Lazio.





La partecipazione all’iniziativa è gratuita, basterà cliccare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6-mar-fondi/ e registrarsi come volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie.

L’evento di domenica 6 marzo gode del patrocinio del Comune di Fondi.

In stretta collaborazione con altre associazioni e cittadini abbiamo, inoltre, predisposto una serie di iniziative che ci vedranno impegnati tutto l’anno sul territorio comunale e non solo.

Dopo la pulizia della spiaggia del 6 marzo a Sant’Anastasia, infatti, daremo il benvenuto alla primavera con una mattinata di laboratori e attività ludiche in città Domenica 13 marzo”.

Lo ha reso noto con un comunicato stampa la referente di Fondi del collettivo ‘Plastic Free’, Tina Di Fazio.