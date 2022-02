Latina, esercizi commerciali: centrodestra chiede proroga esenzione canone per occupazioni suolo pubblico

Nel corso della riunione di lunedì della commissione consiliare Attività produttive, turismo, politiche per il lavoro, Suap e agricoltura, su indicazione della consigliera Valeria Tripodi, il presidente Mario Faticoni ha proposto insieme agli esponenti del centrodestra una proroga dell’esenzione dal canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali fino al 31 marzo 2022, così come approvato in via definitiva a livello nazionale dalla Camera dei deputati lo scorso 29 dicembre 2021.

“Al fine di venire incontro ai tanti commercianti di Latina, tuttora alle prese con le conseguenze della crisi provocata dalla pandemia da Covid-19 che purtroppo ancora affligge la nostra economia, il centrodestra ha dunque ricordato ai restanti componenti dell’organo consiliare come già la Legge di bilancio 2022 proroghi le disposizioni di esonero in materia di tassazione sulle occupazioni di suolo pubblico per i titolari di esercizi commerciali già operanti nel 2021. Inoltre, per quanto riguarda il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti da tale norma di esenzione, i consiglieri di FdI, Lega e Latina nel Cuore hanno indicato come sia stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2022 da cui anche il nostro Comune potrebbe attingere”.





Lo dichiarano in una nota i membri della suddetta commissione consiliare e della commissione Urbanistica, rigenerazione urbana, marina e toponomastica di Fratelli d’Italia Matilde Celentano, Andrea Chiarato e Patrizia Fanti, della Lega Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale e Valeria Tripodi e di Latina nel Cuore Vincenzo Zaccheo, Dino Iavarone e Mario Faticoni.

“Solo così verrebbe rinnovato anche a livello locale il supporto a tutte quelle attività di pubblico esercizio e artigianali alimentari con consumo sul posto, le quali necessitano di ulteriore spazio per mantenere il distanziamento sociale che il difficile momento che stiamo vivendo impone. Ancora una volta il centrodestra ha indicato la via da seguire, una direttiva recepita da tutti i restanti membri dell’organo consiliare nonché dal dirigente del Suap. Un po’ come accaduto qualche ora prima nella commissione Urbanistica, rigenerazione urbana, marina e toponomastica, durante la quale, mentre i consiglieri di FdI, Lega e Latina nel Cuore si sono recati in presenza per partecipare ai lavori, quelli del centrosinistra hanno preferito collegarsi in maniera telematica, salvo poi imbattersi in numerosi problemi di connessione che hanno interferito alla loro partecipazione alle attività. Grazie alla nostra presenza si è comunque celebrata la commissione e, nonostante l’assenza del centrosinistra, per senso di responsabilità non abbiamo abbandonato i lavori licenziando un importante provvedimento e dando una risposta ad un’impresa della città che aspettava ormai da tre anni”.