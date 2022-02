Forza Italia giovani sollecita un intervento dell’amministrazione per via Nascosa

“La grave e annosa questione della viabilità all’interno della città di Latina è fortemente ritracciabile nell’area di Via Nascosa. I residenti da sempre manifestano grande insoddisfazione per il mancato intervento dell’autorità di Piazza del Popolo per sistemare la dissestata strada, bretella fondamentale che unisce le aree marine del litorale pontino con i quartieri Q4 e Q5 e quindi con il resto della città. Forza Italia Giovani Latina – firmataria della presente nota, trasmessa a mezzo stampa nella mattinata di oggi, lunedì 28 febbraio – intende sottoporre all’attenzione dell’attuale amministrazione questa grandissima problematica e sollecitando un immediato intervento.

Giorgio Straziota, Forza Italia Giovani Città di Latina, ha dichiarato: “Il problema del dissesto delle strade della città è ben evidente da tempo. Su via delle Rose, dopo anni di lotte da parte dei residenti, è stata ripristinata la piena viabilità. Purtroppo, ciò non è successo e non sembra voler succedere in Via Nascosa. Str. Nascosa è un nodo cruciale, nonché un importante collegamento fra il mare, i borghi e i quartieri Nascosa e Nuova Latina, eppure è mal ridotta da anni. Il manto stradale ormai è completamente degradato, dissestato dalle radici e dalle buche. Strada Nascosa oltre ad essere la fortuna dei gommisti, è un pericolo non solo alla luce del giorno, ma anche di notte vista l’assenza di lampioni in molte zone, ma sembra che nessuno se ne curi nonostante sia un punto nevralgico. Perché non si agisce?





Latina è la seconda città nel Lazio dopo Roma per incidenti stradali. Nel 2020 sono stati 1234 gli incidenti stradali e 36 le morti causate dagli stessi, distaccando Frosinone per 593 incidenti (dati Istat). A prescindere dal fatto che Latina conti più del doppio della popolazione, dei dati del genere circa la sicurezza stradale rimangono pur sempre un’inaccettabile enormità. È una questione di salute pubblica, di sicurezza ma anche di decoro. Questa strada è un rischio per le famiglie. Un rischio per i residenti. Un rischio per chi dalla pista ciclabile è costretto a passarvi per tornare a casa. Un rischio finanche per le ragazze e i ragazzi che per necessità lavorative da Via de Lido rincasano a notte inoltrata correndo mille pericoli. Qualsiasi amministrazione pubblica deve garantire la sicurezza più totale ai propri contribuenti, e in questo caso si parlerebbe di soli 7 km da rimettere completamente a nuovo con un piccolo finanziamento che sicuramente non avrà problemi ad arrivare visto il PNRR. Ma la riqualificazione di Via Nascosa non deve essere altro che il primo mattone di un progetto più ampio che possa interessare altre tratte simili come Strada Cerreto la Croce, altresì trascurata, seguendo l’esempio di Via delle Rose.

Per rendere la città più sicura, accessibile e migliorare il decoro urbano. Migliorare le pavimentazioni, avere strade e connessioni più sicure, andando a risolvere gravi scompensi. Significa lavorare per una città più moderna e meno trascurata, come appare da molti anni. La vivibilità di una città passa principalmente per la manutenzione della rete viaria. È il momento di riqualificare e non rattoppare. È il momento di rendere sicure le nostre strade.”