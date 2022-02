Covid nel Lazio: 2324 positivi, 13 decessi e 7968 guariti

“Oggi nel Lazio su 6.630 tamponi molecolari e 24.306 tamponi antigenici, per un totale di 30.936 tamponi, si registrano 2.324 nuovi casi positivi (-1.576), sono 13 i decessi (+7), 1.412 i ricoverati (+22), 122 le terapie intensive (-4) e +7.968 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.201″.

A parlare è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid con i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù.





“Domani al via le somministrazioni del vaccino Novavax”, ha aggiunto l’assessore. Per poi tornare ai numeri: “Superata quota 13 milioni e 200mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145mila i bambini con prima dose pari al 39%”.

* Accesso libero: per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione, negli orari di apertura gli hub vaccinali continuano a restare ad accesso libero.

* Scuole: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’istituto scolastico.

* Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 422 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 367 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 171 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 278 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 247 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 427 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 319 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 18 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 14 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.