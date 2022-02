Covid in provincia di Latina: 76 nuovi contagi e nessun decesso

Covid-19 in provincia di Latina, come riportato nel bollettino odierno della ASL, i nuovi contagi, riferiti alla giornata di ieri, domenica 27 febbraio sono 76.

Numeri decisamente in calo nel fine settimana: 22 i casi a Latina, 7 ad Aprilia, 6 a Fondi e Priverno, 5 a Minturno, 4 a Formia, Sabaudia e Sonnino, 3 a Terracina, 2 a Cisterna, Cori, Gaeta, Pontinia, Santi Cosma e Damiano, Sezze, uno ciascuno per Itri, San Felice Circeo e Ventotene.





Nessun nuovo decesso, mentre sono 110 i guariti nelle ultime 24 ore, e 3 persone sono state ricoverate in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 457 dosi di vaccino (Adulti: 15 in prima dose, 148 per la seconda e 134 la terza. Pediatriche: 11 in prima dose e 149 la seconda).