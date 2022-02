Ad abbassare ed alzare di continuo le tapparelle, può capitare che si rompano. Senza andare in panico hai due possibilità: o chiami un esperto professionista del settore come un fabbro Firenze, o ti armi di pazienza e provi da solo a ripararle. Se appartieni a questo secondo gruppo, vogliamo darti noi qualche semplice suggerimento su come riparare una tapparella.

Cinghia spezzata

Il primo motivo che potrebbe portarti a “giocare” con la tapparella è la cinghia spezzata. Vediamo quindi come sostituire la cinghia rotta della tapparella. Come prima cosa ti consigliamo di sostituirla prima che si spezzi del tutto, ovvero quando si presenta leggermente sfilacciata, così da evitare rogne per la sostituzione e la riparazione della tapparella.





Ad ogni modo come prima cosa smonta il cassettone in cui si avvolge la tapparella (ti basta svitare e sfilare momentaneamente il portellone anteriore). Con l’aiuto del rullo fai salire del tutto la tapparella avvolgila e tienila ferma. Sciogli il nodo all’estremità della cinghia spezzata, che si trova avvolta intorno al rullo. Sfilala con attenzione.

Nelle stesse fessure in cui si trovava la vecchia cinghia inserisci quella nuova, ricordando di fare i nodi alla stessa altezza in cui si trovavano quelli della vecchia cinghia così da ricreare lo stesso equilibrio evitando che si sciolgano. A questo punto devi rimontare il cassettone: prima di rifissarlo con le viti assicurati che la tapparella funzioni bene, altrimenti devi correggere il tiro. Ricorda che la cinghia puoi facilmente reperirla in un negozio di bricolage, in un ferramenta o anche sul web se ti è più comodo comprare online.

Cinghia sganciata dal rullo di avvolgimento

Anziché spezzarsi o sfilacciarsi può capitare anche che la cinghia si sganci dal suo rullo di avvolgimento. Se quindi involontariamente ti dovessi ritrovare con la corda a penzoloni vuol dire che il nodo per tenerla ferma non è stato fatto come si deve e si è sciolto. Dunque dovrai ripetere le stesse azioni spiegate poc’anzi con la sola differenza che non va sostituita la cinghia bensì annodata in modo tale che non scappi di nuovo. Cerca di fare insomma un nodo che sia più resistente e che non si sciolga al minimo movimento.

Riparazione del rullo di avvolgimento

Un altro problema che si potrebbe facilmente presentare alle tapparelle riguarda il rullo di avvolgimento. Se quest’ultimo non funziona come si deve, inevitabilmente la tapparella si blocca non va né su né giù. Cosa si fa quindi in questo caso? Come nei casi precedenti, anche in questo la prima cosa da fare sarà aprire il cassettone e capire al rullo cosa è accaduto. In genere quest’ultimo tende a funzionare male quando il perno si allenta ed esce dal suo binario. Se dovesse essere accaduto ciò t basterà intervenire sulla parte finale del rullo (dove si arrotola la tapparella tanto per essere precisi) e reinserire il perno scappato via. Vedrai che così facendo la tapparella torna a muoversi con libertà. Ti ricordiamo che per fare questa operazione è importante che la tapparella sia del tutto abbassata, così da avere più facile accesso al rullo sgombro.

Pomelli logorati

In ultimo vogliamo prospettarti l’ipotesi di riparazione della tapparella per pomelli logorati. Il pomello è posto nella parte in basso della tapparella. Abbassarla e alzarla di continui può comportare una normale usura che inevitabilmente farà bloccare la tapparella. Qualora dovesse accadere ciò devi inserire dei pomelli nuovi. Abbassa la tapparella a metà se ti è possibile. Con l’aiuto di un cacciavite tira fuori il pomello in gomma usurato e metti quello nuovo. Come per la cinghia, anche nel caso del pomello trovi facilmente questi pezzi di ricambio in negozi di ferramenta o sul web (il prezzo è decisamente modico). Con un po’ di pazienza anche i pomelli saranno facilmente sostituibili.