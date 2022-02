Area pedonale in centro, sperimentazione prorogata a Latina

L’amministrazione comunale di Latina ha prorogato la sperimentazione dell’area pedonale nel centro storico fino al 31 maggio 2022. “Avremo dunque ulteriore tempo a disposizione per raccogliere i feedback sulla sperimentazione e soprattutto lo faremo senza alcun possibile ‘condizionamento’ dettato da periodi particolari dell’anno, legati a festività o saldi stagionali, o ai picchi dell’emergenza pandemica”, le parole dell’assessore a Trasporti e mobilità, Dario Bellini.

“Sfrutteremo il periodo primaverile per il rilevamento dei dati, in particolare nei mesi di marzo e aprile, mentre nel mese di maggio elaboreremo le risultanze per sottoporle agli approfondimenti tecnici e politici necessari sia presso gli uffici che presso le commissioni e gli organismi competenti. A tal proposito invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al questionario elaborato grazie alla importante collaborazione dell’Urban Center di Latina (e disponibile al link: https://forms.gle/r47xnwCHUe4S9dJu8)”.





“Anche questo strumento partecipativo – conclude l’assessore – concorrerà alla formazione della banca dati che sarà utile per verificare concretamente gli effetti della sperimentazione ai fini di un’eventuale istituzione permanente dell’area pedonale”.