Stop alla guerra in Ucraina, manifestazione anche a Fondi

Anche a Fondi si manifesta contro l’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. Domenica mattina in piazza 4 Novembre è andata in scena un sit-in organizzato dalla sezione intercomunale dell’Anpi. Bandiere del Paese aggredito militarmente, striscioni per sensibilizzare e dire “no” alla guerra, letture, interventi. Tra le realtà partecipanti, oltre a quella organizzatrice, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e le associazioni Casa della Cultura, Obiettivo Comune, Onorato II Caetani, Legambiente, Libera e Fonderie delle Arti Signor Keuner. Non sono mancate presenze istituzionali.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno dato l’adesione ed hanno partecipato alla manifestazione a favore della pace in Ucraina”, il commento fatto a margine dell’evento dalla sezione locale dell’associazione italiana dei partigiani. “Riteniamo, quello della pace, un valore assoluto, sancito anche dall’articolo 11 della nostra Costituzione ed è per questo che riteniamo doveroso mobilitarci per difenderla. Ancora di più nel momento in cui la guerra torna ad affacciarsi in Europa facendoci ripiombare in un clima che non avremmo mai più voluto vivere. Un sentito ringraziamento va al Comune di Fondi ed a tutte le forze politiche, sindacali ed associative che hanno partecipato”.