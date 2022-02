La Top Volley espugna il modenese PalaPanini, tempio della pallavolo: il report

La serata del 26 febbraio 2022 resterà una data indimenticabile nella storia sportiva di Cisterna di Latina. Impresa titanica al PalaPanini di Modena dove la Top Volley si è resa protagonista di una vittoria memorabile nel tempio della pallavolo. I ragazzi di coach Fabio Soli hanno da prima dominato i due set inziali per poi trovare l’affondo finale nel tie break chiuso con un turno di battuta di Stephen Maar. Il martello canadese ha inchiodato gli avversari a quota 8 e chiuso la partita con un ace, consegnando allo sport il match dell’anno. In pochi possono raccontare di aver eguagliato il 25-12 con cui i pontini hanno vinto il secondo set, strappando applausi al pubblico di casa, che ha fischiato i propri beniamini. In campo Tommaso Rinaldi, un ex d’eccezione, Mvp dell’incontro, il quale si è preso una bella rivincita contro i suoi ex compagni, facendo registrare delle percentuali da grande campione e chiudendo giocate con gesti tecnici pari ad atleti “più maturi” con un bagaglio di esperienza che non ti aspetti da un ragazzo di appena 20 anni.

FOTOGALLERY





1 di 10

LA CRONACA DEL MATCH

I padroni di casa partono pestando forte sull’acceleratore, nel 9-5 iniziale a segno Nimir, Ngapeth e Leal, per Cisterna ace di Rinaldi che cerca di spezzare il ritmo. Cisterna non molla e rimane agganciata agli avversari con i punti preziosi di Maar e Rinaldi, poi ace di Dirlic, Modena avanti 10-9. Baranowicz ritrova la linea di galleggiamento, serve palle preziose che i compagni mettono a terra, i pontini avanti 14-13. La Top Volley difende, ricostruisce attacca e soprattutto trova ancora un ace questa volta con Baranowicz, 16-13. Nella metà campo della Top Volley c’è fiducia e Rinaldi mette a terra una potente diagonale, 21-18. Dirlic è il vero ago della bilancia del primo set, 23-21. Turno di battuta per Nimir che ribalta la partita, 24-23, poi Bossi annulla il set ball, 24-24. Si va ai vantaggi un equilibrio stabile infinito interrotto dal solito Rinaldi, 33-31. Cisterna parte forte nel secondo set, i pontini non si risparmiano, forzano tutto, Modena continua a sbagliare, 10-6. Cisterna approfitta di una Modena a tratti irriconoscibile, Gaini corre ai ripari, fuori Leal dentro Van Garderen, Dirlic continua a mettere palle a terra nel più otto pontino, 17-9. Insuperabile Zingel che mura Ngapeth, copiato da Bossi che chiude la porta in faccia a Mazzone 19-10. Baranowicz ha sempre la palla in testa e si alterna tra martelli e centrali, azione lunga chiusa da Bossi, 21-12. Doppiati i bianco blu, 24-12 per la Top Volley, ace di Rinaldi su un set favoloso, standing ovation del pubblico del Pala Panini per la Top Volley Cisterna e fischi per i propri beniamini, 25-12. Terzo set, Andrea Giani cambia tutto, fuori Ngapeth, Mazzone, dentro Sanguinetti, Van Garderen e Sala. I romagnoli provano a fare la voce grossa e ci riescono con Leal, 8-3. Cisterna prova a reagire, ma Modena non lascia spazio agli avversari, ace dell’ex Van Garderen 14-8, nel cambio palla gli risponde Rinaldi trovando la linea di conflitto per il suo quarto ace, 14-9. La reazione degli emiliani passa da Nimir, inarrestabile da posto quattro, 20-13. Dirlic continua a giocare tutte le diagonali servite da Baranowicz, 22-18 per Modena, che chiude il set con un ace di Nimir, 25-19. Modena ha cambiato ritmo e Cisterna non riesce a replicare il gioco dei primi due set, sale in cattedra Stankovic che capitalizza le palle di Bruno, 9-3. I giocatori di coach Soli provano a reagire, Dirlic mura Van Garderen, 12-7 per i canarini. Pesante più otto, Cisterna non si arrende e capitan Baranowicz mette a segno un ace, poi Nimir ristabilisce la distanza 19-11. Rinaldi ha voglia di farsi vedere dai suoi tifosi, è il più costante dei bianco blu e trova un nuovo ace, 22-16 per i padroni di casa. Dopo 2 ore, Modena porta la partita al tie break, 25-17. Le due squadre in campo si affrontano alla pari, 3-3, poi arriva il sesto ace di Rinaldi, 4-3. Dirlic torna a dare consistenza e Baranowicz si affida a lui per il 7-7 poi Van Garderen mette a terra la palla del 8-7. Maar mura Nimir, 8-8. Doppio Rinaldi e poi l’allungo di Cisterna con Maar da posto tre, 11-8. Serie di battute favorevoli con Maar che chiude il set con un ace, 15-8.

IL TABELLINO

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Top Volley Cisterna: 2-3 (31-33; 12-25; 25-19; 25-17; 15-8)

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Bruno, Van Garderen 6, Gollini (L), Sanguinetti 4, Stankovic 11, Ngapeth S.(ne), Ngapeth E. 8, Sala, Nimir 24, Salsi (ne), Leal 17, Mazzone 4, Rossini (L). All.: Andrea Giani

Top Volley Cisterna: Zingel 3, Cavaccini (L), Saadat 1, Wiltenburg 3, Giani (ne), Maar 21, Rinaldi 24, Dirlic 21, Picchio (ne), Bossi 9, Baranowicz 3, Raffaelli. All.: Fabio Soli.

Note: Leo Shoes PerkinElemer Modena: ace 7, err.batt. 16, ric.prf. 23%, att. 52%, muri 1.

Top Volley Cisterna: ace 14, err.batt. 17, ric.prf. 22%, att. 51%, muri 10.

Mvp: Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna)

IL COMMENTO

Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna): “Ieri è stata una partita speciale per me, ero veramente carico e mi sono espresso oltre il 100% delle mie possibilità. Ero cosciente del fatto che stavamo realizzando un’impresa, perché anche i miei compagni stavano vivendo la mia stessa emozione e si è visto dal gioco espresso in campo, tutti, nessuno escluso. Sono stato votato Mvp dell’incontro, un premio che non chiude, ma anzi da un senso a quello che è il mio percorso sportivo iniziato quando ho scelto di venire a Cisterna. Sapevo che questa era la piazza giusta, una società solida capace di grandi imprese. Vestire la maglia bianco blu del team allenato da un grande coach, Fabio Soli, mi ha portato in dote quella maturità che cercavo. Mi sono ripreso una bella rivincita contro Modena, dove l’anno scorso non trovavo spazio. La mia ex squadra, il mio pubblico, che ieri ha applaudito noi e fischiato loro, un fatto che al Pala Panini è successo pochissime volte. Un gesto, ma soprattutto un’impresa sportiva che lascia il segno, difficile da dimenticare. Alla fine del match coach Giani si è avvicinato e mi ha detto, bravo e complimenti. Una serata che ricorderò per tanto tempo”.