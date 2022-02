Incendio in casa, fiamme domate da carabinieri e vigili del fuoco

Momenti di paura, sabato, a Lenola: nelle prime ore del pomeriggio si è sviluppato un

incendio all’interno di un’abitazione di via Forcella. Un rogo probabilmente divampato a causa di una canna fumaria difettosa, e che ha pesantemente danneggiato circa 20 metri quadrati del soffitto di una mansarda.

I residenti hanno subito lanciato l’allarme telefonico al 112, portando a un repentino intervento dei carabinieri della Stazione locale, con i militari del comandante Biagio Di Iorio che, armati degli estintori in dotazione, hanno circoscritto per quanto possibile le fiamme e evitato il peggio. Successivamente, per estinguere completamente l’incendio è stato necessario dell’intervento dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Terracina.