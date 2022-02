Invasione dell’Ucraina, Rossini contro i vertici della pallavolo: “Mi vergogno”

Sabato tramite i suoi canali social il pallavolista di Formia Salvatore Rossini, professionista di lungo corso in forza al Modena, si è scagliato contro i vertici europei e mondiali del suo sport. All’origine dell’attacco, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e una serie di gare confermate nel territorio di chi ha sferrato l’attacco. Come se non stesse accadendo nulla. Ecco le parole dell’atleta pontino:

“F1, cancellazione del Gran premio di Sochi

UEFA, cancellazione della finale di Champions League di San Pietroburgo e spostamento a Parigi della partita.





cev e fivb (volutamente piccole) hanno confermato la tappa in Russia della vnl e il mondiale maschile a settembre. Mi vergogno profondamente di far parte di un movimento che ha un dovere sociale enorme e che resta passiva davanti a quello che sta accadendo nel mondo. I fatti non possono essere limitati al minuto di raccoglimento per le vittime, i fatti dovrebbero essere altri!“.