Incidente tra scooter e auto, giovane elitrasportato a Roma

Un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di sabato a Cisterna di Latina. Si tratta di un 17enne del posto, che al momento dello schianto percorreva via Civitanova in sella a uno scooter. Ad un tratto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, il due ruote si è scontrato con una Mini Countruyman su cui viaggiavano due donne.

Dopo i primi soccorsi sul posto da parte del personale del 118, il 17enne, con un quadro clinico considerato particolarmente preoccupante, è stato preso in carico dal personale dell’eliambulanza Pegaso, poi volata alla volta del Bambino Gesù di Roma.





Al lavoro sul luogo teatro del sinistro, oltre ai sanitari e agli agenti della polizia locale, anche i poliziotti del Commissariato locale, seguiti dagli operatori del soccorso stradale, impegnati a liberare la carreggiata. Non pochi, com’è immaginabile, i disagi alla viabilità.