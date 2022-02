Come scegliere una smart TV: guida all’acquisto

La smart TV è un dispositivo che, in maniera piuttosto rapida, si sta facendo strada dentro tutte le case delle persone, grazie alle incredibili comodità che garantisce e all’accessibilità economica della maggior parte dei modelli.

Tuttavia, come è possibile evincere dal sito dedicato Migliori-Tv.it, i modelli in commercio sono davvero tanti, il che complica notevolmente la scelta da effettuare per un nuovo acquisto.





Questo articolo ha lo scopo di guidare le persone verso un acquisto consapevole della perfetta smart TV a seconda delle proprie esigenze e possibilità economiche.

Come scegliere una smart TV in 5 step

Esiste in commercio una vastissima gamma di smart TV, differenziate tra loro per diverse caratteristiche, dalla tipologia del pannello fino al numero di porte HDMI presenti. Al fine di poter effettuare una scelta corretta rispetto a quelle che sono le proprie necessità di utilizzo della TV, di seguito sono riportate le 5 caratteristiche fondamentali da valutare in fase di acquisto.

Le dimensioni dello schermo

Le dimensioni dello schermo sono, in genere, la prima caratteristica da prendere in considerazione. Per effettuare attentamente questa valutazione è indispensabile pensare in primis a quanto spazio fisico si vuole dedicare alla nuova TV.

Successivamente bisogna valutare quante persone all’interno della famiglia guarderanno contemporaneamente la TV, e da quale angolazione.

La risoluzione dell’immagine

La risoluzione dello schermo è una delle caratteristiche più importanti in una TV in quanto molte volte si acquistano degli schermi molto grandi che però emettono delle immagini di scarsa qualità.

Oggi la maggioranza delle smart TV in commercio è dotata di uno schermo Full HD, il che vuol dire che praticamente ogni TV possiede almeno uno schermo in alta definizione.

Ad ogni modo, per le persone in cerca di una qualità ulteriormente superiore, oggi gli schermi 4K e Ultra HD (i top di gamma) sono in vendita a prezzi molto più accessibili rispetto a quando sono stati lanciati sul mercato.

La tecnologia HDR

La tecnologia HDR fa riferimento ai tipi di schermi di cui abbiamo parlato in precedenza (4K e Ultra HD). Questa modernissima tecnologia è in grado di:

fornire molti più colori

fornire svariati livelli di contrasto

garantire una maggiore luminosità rispetto ai pannelli che non sono HDR.

Le porte e le connessioni

Il numero di porte per garantire le relative connessioni per la TV è una caratteristica imprescindibile di una smart TV.

Per essere considerata pratica e funzionale, una smart TV deve possedere almeno tre porte HDMI e almeno due porte USB.

Le caratteristiche smart

Le caratteristiche di cui deve essere dotata una TV variano in base alle esigenze e alle necessità dell’acquirente.

Ciononostante, c’è un aspetto che è impossibile non prendere in considerazione, ovvero quello della connessione wireless. Avere il WI-FI integrato ad oggi è una condizione standard per moltissime smart TV, che non richiede alcun aumento di prezzo.

Per tale motivo, a parità di prezzo è sempre meglio scegliere una smart TV dotata di WI-FI, piuttosto che una che necessita la connessione al modem attraverso un cavo ethernet.