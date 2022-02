Ucciso e il cadavere sciolto nell’acido, resta il mistero

Ucciso e poi sciolto nell’acido, ma non si sa da chi e perché.

Sono trascorsi sette anni dall’omicidio dell’ex maresciallo dell’Aeronautica Militare, Arrigo Casconi, di Roccasecca dei Volsci, e quel giallo sembra destinato a restare tale.





Augusto Casconi e Gaspare Caraffi, fratello e cognato della vittima, accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere, sono stati assolti per non aver commesso il fatto dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Mario La Rosa.

L’ex maresciallo, un 62enne, alla fine di giugno del 2015 sparì da Roccasecca dei Volsci e le sue ossa vennero trovate dopo cinque giorni di ricerche su un terreno che il sottufficiale aveva nella zona.

Dalle analisi compiute dai carabinieri del Ris emerse che il cadavere era stato sciolto nell’acido.

Gli inquirenti ipotizzarono che Casconi fosse stato ucciso dai due parenti per “futili motivi”, relativi a contrasti sui diritti di passaggio su terreni agricoli confinanti.

Il fratello e il cognato vennero quindi indagati ma, ritenendo troppo deboli gli indizi raccolti dagli investigatori, il sostituto procuratore Giuseppe Miliano chiese l’archiviazione dell’inchiesta.

La richiesta venne respinta dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario, che ordinò alla Procura di formulare i capi d’accusa.

Gli imputati, difesi dagli avvocati Angelo Palmieri, Sinuhe Luccone e Angelo Pincivero, hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato, allo stato degli atti, e il giudice per l’udienza preliminare La Rosa, dopo che in aula il pm Miliano ha ribadito che a suo avviso non ci sono gli estremi per procedere, li ha assolti.

Resta il mistero.