SuperLega Pallavolo: domani al Pala Panini è di scena la sfida Modena-Cisterna

Decima giornata girone di ritorno del campionato di SuperLega, la Top Volley Cisterna sabato 26 febbraio alle 20,30 affronta la Leo Shoes ParkinElmer Modena. Il team pontino allenato da coach Fabio Soli è reduce dallo stop forzato dall’ultimo turno a causa del rinvio del match contro Civitanova per più di tre casi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra della Lube, gli emiliani, invece arrivano dal 3-1 in terra scaligera nella vittoria contro la Verona. La Top Volley Cisterna, in classifica è a 22 punti, dall’altra parte della rete c’è la Leo Shoes ParkinElmer Modena, che con 41 punti è la quarta forza del campionato. Sabato sera, alle 20.30, la Top Volley scende in campo al Pala Panini, per l’incontro della decima giornata di ritorno della regular season di campionato per la Superlega Credem Banca.

Elia Bossi (Top Volley Cisterna): “Arriviamo a Modena dopo un periodo in cui siamo riusciti a lavorare bene fisicamente e tecnicamente, cosa che non siamo riusciti a fare prima a causa delle mote partite giocate nei turni infrasettimanali dei turni scorsi. Sappiamo che sarà un’impresa difficile, Modena è una squadra di campioni. Sarà emozionante giocare a Modena, il Pala Panini è un posto unico e speciale per noi che pratichiamo questo sport, per me in particolare, perché ci sono cresciuto. Sarà bello vedere, sugli spalti e dall’altra parte della rete, tante persone a cui voglio bene. Dovremmo essere concentrati sulla pallavolo, loro ci concederanno poco, ma noi dobbiamo essere bravi a raccogliere tutto quello che possiamo prendere. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Ogni incontro è un’occasione per toglierci qualche pensiero”.





Andrea Giani (coach Leo Shoes ParkinElmer Modena): “Contro Cisterna dovremo stare nella partita ed eliminare i blackout che abbiamo perché possono essere decisivi. Giochiamo bene ma dobbiamo essere umili, il gioco è fatto di sacrificio e dobbiamo pensare a noi prima che agli avversari. Sarà una partita difficile perché Cisterna è una bella squadra, hanno un grande palleggiatore e stanno facendo un bel percorso. Dobbiamo essere bravi a interpretare bene tante fasi di gioco. Leal? È migliorato tanto in battuta e in attacco, ma anche in seconda linea. Ngapeth? È un giocatore straordinario, anche quando fisicamente non è al top riesce a trovare colpi in attacco e dare equilibro. Giocando sempre senza fermarsi mai non si può essere sempre al cento per cento. Tra dieci giorni contro la Lube il pubblico sarà ancora il nostro uomo in più e dovremo essere bravi noi a farli partecipare in maniera appassionata col bel gioco”.

Cisterna e Modena si sono affrontate 43 volte nel massimo campionato italiano con 10 successi per la formazione pontina e 33 per i romagnoli. Molti gli ex schierati nelle due squadre: Tommaso Rinaldi cresciuto nelle giovanili del Modena e in prima squadra nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021; Elia Bossi in giallo blu per sette stagioni, dal 2011 al 2014 e poi nei campionati 2015/2016; 2017/2018 e dal 2019 al 2021; Michele Baranowicz nel 2012/2013 e coach Fabio Soli, il quale ha chiuso la sua carriera da giocatore con Modena per approdare nello staff tecnico degli allenatori nel 2010 rimanendo fino al 2012. A Modena invece Maarten Van Gardereen a Cisterna nel 2019/2020, una stagione anche per Swan Ngapeth nella stagione 2018/2019 e infine il libero Salvatori Rossini cresciuto nelle giovanili del Latina e con la Top Volley dal 2012 al 2014.

Il match verrà arbitrato da Ubaldo Luciani e Alessandro Cerra. La partita tra la Top Volley Cisterna e la Leo Shoes ParkinElmer Modena verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 20.30, in radio su Antenne Erreci, raggiungibile in Fm sui 97.3 e in streaming su www.radioantenne.it oppure tramite app gratuita dagli store Apple e Android.

Leo Shoes ParkinElmer Modena – Top Volley Cisterna

PRECEDENTI: 43 (10 successi Top Volley Cisterna, 33 successi Leo Shoes ParkinElmer Modena)

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Maarten Van Gardereen – 3 attacchi vincenti a 1200 (Leo Shoes ParkinElmer Modena); Swan Ngapeth – 4 punti a 400 (Leo Shoes ParkinElmer Modena); Earvin Ngapeth – 16 punti a 3200 (Leo Shoes ParkinElmer Modena); Abdel-Aziz Nimir – 4 battute vincenti a 300 (Leo Shoes ParkinElmer Modena); Daniele Mazzone – 6 muri vincenti a 500 (Leo Shoes ParkinElmer Modena); Aiden Zingel – 7 punti a 1800 – 10 muri vincenti a 500 (Top Volley Cisterna); Stephen Maar – 6 battute vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Michele Baranowicz – 5 punti a 700 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Mossa de Rezende Bruno – 11 punti a 600 (Leo Shoes ParkinElmer Modena); Dragan Stankovic – 12 battute vincenti a 1800 (Leo Shoes ParkinElmer Modena); Yoandy Leal – 16 punti a 1600 (Leo Shoes ParkinElmer Modena); Aidan Zingel – 5 battute vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Domenico Cavaccini – 4 ricezioni a 1200 (Top Volley Cisterna).