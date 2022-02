Caro carburanti, Calandrini (FdI): “Presentati emendamenti a sostegno degli autotrasportatori”

“Come promesso, dopo l’incontro presso il Mof di Fondi, Fratelli d’Italia ha presentato due emendamenti al DL Sostegni-ter per aiutare gli autotrasportatori a far fronte al caro carburanti che sta affliggendo il settore”.

Lo dichiara in una nota stampa il capogruppo di Fratelli d’Italia nella V Commissione Bilancio, sen. Nicola Calandrini.

“La prima proposta prevede un credito d’imposta del 20% sul costo di acquisto del carburante (al netto dell’IVA) per l’intero anno 2022, con i costi sostenuti da dimostrare tramite fatture d’acquisto. In un altro emendamento chiediamo l’istituzione di un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato nel corso del 2022. Questo contributo, sotto forma di credito di imposta, è pari al 25% delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante del primo bimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il settore degli autotrasporti è in grossa difficoltà a causa dell’aumento del prezzo dei carburanti e degli additivi, e per molte aziende, in particolare quelle piccole e medio piccole, l’attività non è più conveniente tanto che in qualche caso è stato necessario fermare i camion per contenere le spese.