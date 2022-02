Piscina sempre pulita: come fare?

Per chi ha la fortuna di avere un giardino privato, installare una piscina fuori terra è sempre un ottimo investimento all’insegna del relax e del divertimento.

PiscinedaGiardino.org, ad esempio, offre delle soluzioni di vario genere per ogni tipo di budget.





Tuttavia, possedere una piscina vuol dire anche accettare una grande responsabilità, ovvero quella di mantenere l’acqua sempre igienizzata e cristallina sia per un fattore di salute che per una questione di estetica.

L’acqua di una piscina resta ferma al suo interno, senza circolare, e per tale ragione è soggetta a molteplici cambiamenti chimici che potrebbero produrre un cattivo odore ed essere portatori di malattie.

A seguire, una breve guida su come mantenere sempre pulita l’acqua della piscina, per godersi la propria oasi di serenità evitando spiacevoli inconvenienti.

Pulizia manuale della piscina

Per essere sicuri di non lasciare nulla al caso, e di effettuare una corretta pulizia, sarebbe opportuno suddividere i compiti di pulizia in: giornalieri, settimanali e mensili. La pulizia manuale della superficie dell’acqua, ad esempio, va effettuata tutti i giorni.

Una volta al giorno è opportuno passare per tutta la superficie della piscina con il retino e raccogliere foglie, insetti e ogni genere di materiale organico depositato.

Questo è molto importante in quanto la decomposizione di ciò che si deposita nella piscina aumenta sensibilmente la carica batterica dell’acqua.

Pulizia delle superfici

La pulizia delle superfici interne della piscina, come anche quella degli eventuali filtri, andrebbe invece effettuata una volta a settimana circa. La sporcizia, infatti, tende sempre ad accumularsi sul fondo e, anche se si passa ogni giorno il retino, possono sempre esserci determinate impurità che si depositano e accumulano nei punti più nascosti.

Quando le superfici interne non vengono correttamente trattate, diventano il luogo ideale per la crescita di alghe e muffe di vario genere. Per questo motivo, è necessario pulire settimanalmente le superfici con un robot per le pulizie o con delle spazzole apposite. Aggiungere del cloro durante queste operazioni può aiutare ad eliminare più in fretta le eventuali alghe formate.

Regolazione del cloro

Il compito del cloro in una piscina è quello di disinfettare l’acqua eliminando gli eventuali microrganismi presenti nella stessa.

Il cloro va inserito manualmente con una certa frequenza. Tuttavia, per assicurarsi di non mancare mai questo appuntamento, è possibile acquistare un dispenser di cloro automatico: un accessorio molto pratico da lasciare in acqua che rilascia gradualmente delle capsule di cloro.

Aspirare l’acqua dalla piscina

Un’ulteriore operazione che si dovrebbe fare, per mantenere l’acqua della propria piscina sempre limpida, è pulire l’acqua con degli appositi pulitori idraulici a pressione o dei robot aspiratori. Tali strumenti sono stati ideati e realizzati per circolare autonomamente all’interno della piscina e risucchiare eventuali residui depositati sul fondo.

È molto importante, per una pulizia della piscina efficace al cento per cento, effettuare tutte le operazioni elencate in questo articolo, alternandole tra loro con una diversa frequenza. Le operazioni più lunghe come ad esempio l’aspirazione dell’acqua o la pulizia delle superfici interne possono essere svolte con una cadenza settimanale, ma la regolazione del cloro e la pulizia con il retino vanno effettuate giornalmente.