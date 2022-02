Covid in provincia, bollettino della ASL Latina: 553 casi e 2 decessi

Covid-19 in provincia di Latina, come riportato nel bollettino odierno della ASL, i nuovi contagi registrati sono 553.

La città col maggior numero di casi è sempre Latina (128), seguita da Aprilia (77), poi Fondi (37), Formia (35), Terracina (31), Minturno (28), Cisterna (25) e Priverno (21). Poi tutte le altre.





Da segnalare due decessi, avvenuti a Formia e Sezze.

Sono 261 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre 2 persone sono state ricoverate in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 803 dosi di vaccino (Adulti: 41 in prima dose, 324 per la seconda e 383 la terza. Pediatriche: 5 in prima dose e 50 la seconda).