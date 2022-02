Arrestato per spaccio grazie a “Striscia la Notizia”

Nella giornata di domenica scorsa la Squadra Mobile e del Commissariato di Cisterna di Latina, traeva in arresto un soggetto di Aprilia, per il reato di detenzione fine spaccio di sostanze stupefacenti.

La notizia dell’ attività illecita è stata acquisita dalla Polizia Giudiziaria direttamente dall’inviato del programma satirico Striscia la Notizia in onda su Canale 5, tale Vittorio Brumotti.

Come specificato, “veniva pertanto organizzato nell’immediatezza un servizio di P.G. per l’esecuzione di una perquisizione di iniziativa personale e del domicilio del prevenuto, ubicato in una zona popolosa della città di Aprilia. L’atto di Polizia Giudiziaria sortiva esito positivo per il rinvenimento diatteso che il soggetto di cui parlasi da anni non percepisce alcun reddito. Al temine dell’operazione, gli operanti, operavano l’arresto in flagranza del soggetto il quale nella giornata del 20 veniva sottoposto a processo con rito direttissimo”.