Appalti e affari sospetti a Sabaudia, iniziati gli interrogatori

Al via gli interrogatori degli indagati a cui, nell’ambito dell’inchiesta “Dune”, che ha fatto calare pesanti ombre soprattutto sulla gestione delle spiagge e della tappa della coppa del mondo di canottaggio a Sabaudia, sono state applicate misure cautelari.

Il gip Giorgia Castriota ha interrogato per primi il funzionario comunale Edoardo Piovesana, il geologo Quirino Alessi, i carabinieri forestali Alessandro Rossi e Gianni Giuseppe Polidoro e l’imprenditore Stefano Malinconico.





Piovesana, accusato di turbativa d’asta per quanto riguarda i lavori relativi all’allestimento del campo di gara per il mondiale di canottaggio e messo agli arresti domiciliari, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Stessa scelta fatta da Polidoro, accusato di peculato e sottoposto al divieto di dimora a Sabaudia, che, assistito dall’avvocato Alessandro Mariani, ha però rilasciato delle spontanee dichiarazioni, sottolineando di aver eseguito sempre i lavori come quelli a lui contestati su ordine del suo comando e di un ufficiale.

A chiarire le loro posizioni, rispondendo alle domande e respingendo le accuse, sono stati invece Rossi, difeso dall’avvocato Guido Calisi, Malinconico, difeso dall’avvocato Amleto Coronella, entrambi accusati di corruzione, e Quirino Alessi, accusato di turbativa d’asta relativamente all’attività svolta per i mondiali di canottaggio, tutti sottoposti al divieto di dimora a Sabaudia.

Attesi ora gli altri interrogatori, a partire da quello della sindaca Giada Gervasi.