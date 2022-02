Tragedia su via Toscanini, confermata la condanna di Giovannini

Condanna confermata in appello per l’ing. Luciano Giovannini.

L’ex dirigente del Comune di Aprilia, accusato per la morte del giovane scooterista Daniele Giovannoni, per cui l’ente locale ha dovuto pagare prima una provvisionale di oltre 150mila euro e poi un risarcimento di 920mila euro, dovrà risarcire allo stesso Comune 31.543 euro.





I giudici d’appello della Corte dei Conti hanno rigettato il ricorso dell’ingegnere.

Il giovane scooterista 17 anni fa perse il controllo del suo ciclomotore a causa di una buca su via Toscanini e l’ex dirigente comunale è stato considerato responsabile di quel dramma a causa della mancata manutenzione di quella strada.

La Procura contabile lo aveva chiamato a risarcire 157.719 euro, ma i giudici, considerando che prima dell’incidente l’ente aveva comunque affidato i lavori per sistemare le strade all’Azienda Speciale Aprilia Multiservizi, hanno deciso di ridurre l’importo.

Era il 30 agosto 2005 quando il quindicenne Daniele Giovannoni, percorrendo il rettilineo di via Toscanini con il suo scooter, a causa di una buca finì a terra.

Inutili i soccorsi.

Il ragazzino perse la vita prima di poter raggiungere in ambulanza l’ospedale.

Giovannini, responsabile della manutenzione delle strade comunali, finì indagato e poi imputato per omicidio colposo.

Condannato in primo grado, l’ex dirigente beneficiò in appello della prescrizione, ma venne confermata la condanna al risarcimento dei familiari della vittima, resa poi definitiva dalla Corte di Cassazione.

Una condanna in solido per il Comune e per l’ex dirigente.

Su Giovannini ha quindi aperto un’indagine anche la Corte dei Conti, ritenendolo responsabile del danno erariale subito dall’ente locale per il pagamento del risarcimento.

La condotta dell’ex dirigente è stata considerata dagli inquirenti connotata da “colpa grave”, per non aver provveduto alla manutenzione ordinaria delle strade, verificato le condizioni del manto stradale, anche a seguito delle numerose segnalazioni di dissesto ricevute dall’ufficio, e valutato la necessità dell’avvio della manutenzione straordinaria, né verificato l’esatta esecuzione degli incarichi conferiti”.

Sempre per i magistrati contabili, Giovannini avrebbe inoltre “omesso di intercludere il tratto di strada dissestato, mediante apposita segnaletica, e di collocare segnali di pericolo che avrebbero evitato l’evento”.

Condannato in primo grado, l’ingegnere ha fatto ricorso, ma i giudici lo hanno rigettato.