Sabato il concerto degli Extraliscio: appuntamento in teatro

Arriva la grande musica al teatro Fellini di Pontinia con il concerto “È bello perdersi – Tour d’Italie” degli Extraliscio: l’appuntamento è per le 21 del 26 febbraio. L’originale band ha una maestria unica nell’unire vari generi musicali in uno stile unico, dove si incontrano la tradizione della Romagna, le chitarre noise, l’elettronica, il rock e il pop in un’esplosione di suoni e ricchi arrangiamenti.

La band prodotta da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali è formata dal polistrumentista e autore Mirco Mariani, e da “Moreno il Biondo” e Mauro Ferrara, che incarnano la tradizione del liscio in Italia e nel mondo. In gara al 71° Festival di Sanremo, la penultima, gli Extraliscio hanno portato con successo sul palco il brano Bianca luce nera, arrivando terzi per quanto riguarda il Premio della Critica e dodicesimi nella classifica generale.





Mirco Mariani, leader del gruppo, è diplomato al conservatorio, è un polistrumentista e un collezionista di strumenti rari e antichi. Ha scritto la musica di tutte le canzoni del nuovo album degli Extraliscio “È bello perdersi”, e anche la maggior parte dei testi. Alla band è stato dedicato il film “Extraliscio – Punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”: l’opera, realizzata da Elisabetta Sgarbi, è stata presentata in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia e al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Ha ricevuto il premio Siae per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, e il premio Fice (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova.

Un concerto da non perdere “È bello perdersi – Tour d’Italie”, che prende le mosse da una cultura musicale molto vasta che passa per il jazz, la musica d’autore, la sperimentazione, e ha trovato nuovi spunti dalla tradizione del liscio.

Per info e prenotazioni: info@fellinipontinia.it oppure 329.2068078/392.5407500. Costo del biglietto: 15 euro