Estorsione e rapina, nuova condanna per Travali e Viola

Nuova condanna per Angelo Travali, considerato dall’Antimafia di Roma a capo dell’omonimo clan impegnato a fare ricchi affari con la droga nel capoluogo pontino, e per quello che sarebbe stato uno dei suoi uomini più fidati, Francesco Viola.

I due, già condannati nel processo Don’t touch, relativo all’organizzazione criminale messa in piedi da Costantino Cha Cha Di Silvio, e imputati in “Reset”, sono finiti davanti al Tribunale di Latina per rispondere di estorsione, rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.





Vicende che risalgono a ben 15 anni fa e per le quali i giudici li hanno condannati a tre anni di reclusione.

Le contestazioni sono relative al tentativo di ottenere da una delle presunte vittime 15mila euro, sottraendogli anche le chiavi dell’auto, e a minacce per il recupero di un credito.