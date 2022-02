Autotrasportatori in protesta contro i rincari, bloccate Pontina e altre strade provinciali

Martedì mattina le proteste pacifiche degli autotrasportatori contro i rincari, iniziate il 7 febbraio fuori il Mof di Fondi dietro spinta della Fai e poi propagatesi nel resto d’Italia, sono passate allo step successivo: mentre il Governo sta tentando in extremis una mediazione, molti camionisti sono rimasti direttamente fermi ai box, tanti altri hanno invece deciso di dar vita a dei blocchi su alcune delle principali strade nazionali. E manifestazioni di dissenso rispetto alle politiche che toccano la categoria non sono mancate nemmeno in provincia di Latina, dove tutto era cominciato. Sono state bloccate dai tir diverse strade provinciali, compresa la Pontina. Innumerevoli, sia nelle piazze reali che virtuali, gli attestati di solidarietà nei confronti dei protagonisti del comparto trasporti. Come innumerevoli sono i disagi che si stanno registrando, per una situazione delicata e in costante evoluzione.