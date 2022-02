Posizionamento siti web: perché è importante

Molte realtà commerciali si sono affacciate all’universo digitale già da diversi anni. Tra queste si possono trovare numerosi imprenditori che hanno saputo approfittare di internet per far conoscere il proprio brand a un’ampia platea, ottenendo un incremento costante di clienti e conversioni.

La semplice creazione di un sito web però non è assolutamente garanzia di successo in un ambiente digitale ormai saturo come quello odierno. È sicuramente uno step fondamentale e un eccellente punto di inizio, ma alla realizzazione di un portale aziendale devono essere abbinate diverse attività che permettano di generare traffico e di attrarre potenziali clienti in target.





La Search Engine Optimization

Per avere successo in rete non è solo necessario intercettare un elevato numero di utenti, bensì anche riuscire a catturare l’interesse di persone realmente interessate ai propri prodotti e servizi, che potranno quindi trasformarsi da semplici visitatori di un sito web a clienti paganti.

Tra le attività di web marketing da implementare nella propria strategia di comunicazione online c’è senza dubbio la SEO, ovvero quell’insieme di tecniche finalizzate a posizionare in modo ottimale un sito web sui motori di ricerca, risultando tra le prime posizioni della SERP durante le ricerche degli utenti.

Si tratta di un’attività complessa, che dev’essere eseguita da professionisti esperti nel settore: chi ha bisogno di ottimizzare il suo posizionamento non può infatti improvvisare, ma è opportuno che deleghi l’impresa a professionisti esperti che riescano ad aumentare il valore del brand agli occhi dei motori di ricerca.

In tutte le principali città italiane si possono trovare oggi società e agenzie specializzate in quest’ambito: ad esempio facendo una semplice ricerca online si possono ottenere i contatti delle principali realtà che si occupano di posizionamenti siti web a Milano, a Roma o nelle altre principali metropoli.

Affidarsi a professionisti con un ampio bagaglio di conoscenze dà la garanzia di ottenere un lavoro di qualità e di godere di risultati tangibili e misurabili.

I vantaggi un posizionamento ottimale

Perché un ottimo posizionamento è fondamentale per il successo del proprio brand? C’è chi afferma, giustamente, che essere presenti online, ma non comparire tra i risultati di ricerca è un po’ come non essere presenti affatto.

In effetti, se nessuno è in grado di trovare un sito web, esso non godrà di nessun vantaggio dalla sua vita in rete e la sua realizzazione potrebbe rischiare di trasformarsi in una perdita di tempo e di denaro, che non porta nessun vantaggio concreto.

Posizionare un sito web in modo ottimale significa invece implementare delle strategie finalizzate all’ottenimento di traffico segmentato per determinate chiavi di ricerca inerenti la propria attività. Se queste strategie risultano essere efficaci, i motori di ricerca mostreranno agli utenti il sito web ottimizzato offrendogli un ottimo ranking all’interno della SERP.

Comparire tra i primi risultati non è affatto semplice e per riuscirci è necessario monitorare con attenzione il mercato e la propria concorrenza, strutturando inoltre il proprio sito in maniera ottimale e offrendo contenuti di qualità. Un vantaggio offerto da un buon posizionamento è anche quello di attrarre visite in target da parte di persone realmente interessate ai prodotti o servizi proposti, raggiungendo tassi di conversioni maggiori.

La SEO è un’attività assolutamente fondamentale per tutti gli imprenditori che vogliono sfruttare il digitale per aumentare la propria audience e il proprio fatturato. È una strategia che generalmente non punta a ottenere risultati immediati, ma a raggiungere invece traguardi concreti soprattutto sul lungo periodo.

Per velocizzare l’aumento di visibilità sul breve termine si possono eventualmente implementare ulteriori tecniche di paid advertising e strutturare campagne pubblicitarie a pagamento per ottenere un engagement più immediato da parte degli utenti che navigano online.

L’integrazione delle due strategie, il posizionamento organico e il paid advertising, permette molto spesso di ottenere i migliori risultati, garantendo traffico di qualità sia nel breve che nel lungo periodo.