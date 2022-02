Carabiniere Iacovacci ucciso in Congo lo scorso anno, domani la commemorazione

Alle ore 16.00 di martedì 22 febbraio verrà celebrata, presso l’Abbazia di Priverno – Fossanova, una Santa Messa in suffragio del defunto Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci, in occasione dell’anniversario del suo decesso avvenuto in Congo.

All’evento parteciperanno il Comandante della Legione Lazio, Gen. Div. Antonio DE VITA, il Comandante della II^ Brigata Mobile, Gen. B. Stefano IASSON, il Prefetto di Latina, le massime autorità civili e militari provinciali e locali, e una rappresentanza del 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia” di Gorizia.





A seguire, presso il cimitero di Sonnino si renderanno gli onori al defunto e verrà deposta una corona di fiori da parte di due militari in G.U.R.I. del citato Reggimento.