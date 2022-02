VIDEO – Fondi, tornano i ladri: tentato furto in una villa di via Querce

Nei mesi scorsi per alcune settimane avevano effettuato colpi a raffica, dando luogo a una situazione di apprensione collettiva che portò le forze dell’ordine, opportunamente rimpinguate, a mettere in campo una serie di controlli straordinari, diversi residenti in strada a presidiare il proprio quartiere, la civica d’opposizione Fondi Vera a promuovere una petizione. Dopo un periodo di stasi, sabato sera i topi d’appartamento sono tornati in azione a Fondi, come in altri casi intorno all’ora di cena.

Le immagini riprese dall’impianto di sorveglianza





Erano passate da pochi minuti le 20, quando si sono presentati all’esterno di una villa in via Querce, nel cuore dell’omonima frazione, scavalcandone agilmente il muro di cinta per poi ritrovarsi nei pressi della porta d’ingresso. Erano almeno in due, con i volti completamente travisati. Ma, fortunatamente, poco dopo essere entrati nel perimetro della casa finita nel mirino sono stati costretti ad allontanarsi a mani vuote: erano presenti gli inquilini. Ed allora largo a una rapida fuga, in parte ripresa dalle telecamere a guardia dell’immobile.

Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato locale, che dopo l’allarme si sono portati in via Querce per un sopralluogo.