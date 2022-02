Incendio sul traghetto, tra gli eroi dell’Euroferry anche un pontino

Tra gli eroi che hanno tratto in salvo 243 persone dall’incendio scoppiato a bordo dell’Euroferry Olympia, il traghetto della Grimaldi Lines andato distrutto al largo dell’isola greca di Corfù nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, facendo purtroppo contare 12 dispersi, c’è anche un uomo di Latina, membro dell’equipaggio.

Si tratta di Gaetano Giorgianni, residente a Borgo Sabotino, primo ufficiale di coperta. Uno dei protagonisti delle delicate (e pericolose) operazioni di intervento a protezione dell’incolumità dei passeggeri, che a breve sarà premiato da don Alberto, parroco del borgo del capoluogo pontino in cui vive.





Intanto, dalla minoranza consiliare invocano al più presto anche un riconoscimento istituzionale: “Il sindaco Coletta lo convochi al più presto in Comune, al fine di dare un encomio ad un vero eroe del nostro territorio, orgoglio di Borgo Sabotino e di tutta la città di Latina, il quale non ha esitato a mettere a rischio la propria vita per salvare quella dei passeggeri del traghetto”, ha dichiarato il consigliere di Latina nel Cuore Renzo Scalco.