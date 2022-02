Grave incidente al duathlon, tre feriti

Incidente durante la gara di duathlon a Sabaudia, tre feriti e competizione annullata. Il sinistro si è verificato sul lungomare dove per cause da accertare alcuni ciclisti si sono scontrati. Tre persone sono rimaste ferite due in maniera grave tanto da rendere necessario l’ intervento di un’eliambulanza. Sul posto oltre al 118 gli agenti della polizia locale di Sabaudia