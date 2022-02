Ventotene, vertice con la Regione per fare il punto su finanziamenti e trasporti

Nella giornata di giovedì presso il Comune di Ventotene si è svolta una riunione tra il Commissario prefettizio Monica Perna, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, l’assessore alla Transizione ecologica della Pisana Roberta Lombardi e, da remoto, l’assessore al Turismo Valentina Corrado. Al vertice, promosso dalla commissaria Silvia Costa nell’ambito di precedenti incontri con i piani alti della Regione, hanno partecipato anche la direttrice generale della Regione Wanda D’Ercole e il coordinatore della struttura commissariale per il recupero del carcere borbonico, Andrea Nardone.

Nell’attuale contesto, che vede le istituzioni locali e regionali impegnate nella definizione dei progetti di prossima scadenza collegati alla realizzazione del Pnrr, l’incontro ha consentito di approfondire alcune delle problematiche di maggiore rilevanza che interessano il territorio in una prospettiva di sviluppo coerente e integrato e di fare il punto sugli interventi in essere e le iniziative da avviare per la tutela e la difesa del suolo.





“In particolare – fanno sapere dall’amministrazione commissariale – è stato confermato da parte del vicepresidente Leodori il mantenimento delle linee di finanziamento regionale a cui il Comune ha avuto accesso per la messa in sicurezza di importanti porzioni di territorio interessati dai movimenti franosi degli ultimi anni, tra cui il cimitero e la falesia di Cala Rossano e la possibilità di individuare nuove risorse per interventi di consolidamento di Cale Bosco. Assicurata da parte dell’assessore Lombardi la piena disponibilità a supportare l’amministrazione comunale nel completamento del progetto relativo al rifacimento dell’illuminazione comunale, la cui realizzazione ha subito, da ormai più di dieci anni, ritardi di varia natura”.

“Altro rilevante risultato dell’incontro è la conferma del finanziamento legato all’installazione del dissalatore definitivo, di cui era stata prospettata la possibile perdita a causa dell’imminente scadenza dei termini previsti per la sua messa in opera. Tale decisione ha, infatti, consentito di evitare che una parte delle risorse assegnate all’isola dal bando Isole Verdi del Pnrr vengano impegnate per tale importante investimento, a vantaggio della comunità”.

Nella stessa giornata, sempre dal Comune di Ventotene, si è tenuto un altro importante incontro, con la presenza dei sindaci di Formia e di Ponza e l’assessorato ai Trasporti della Regione, volto a definire la programmazione del trasporto regionale, anche in vista del nuovo bando che dovrà partire il prossimo anno, tra le isole dell’arcipelago e il porto di Formia e il collegamento tra Ponza e Ventotene, e tra queste e le isole del Golfo di Napoli. In tale ottica, si è concordato di organizzare una serie di incontri di approfondimento tra i comuni interessati, al fine di fornire una proposta condivisa che possa soddisfare le esigenze delle comunità insulari.

Al termine della giornata, il commissario prefettizio ha voluto ringraziare il vicepresidente Leodori e l’assessore Lombardi per la particolare attenzione che hanno voluto riservare all’isola e per la massima disponibilità data dalla Regione nel supportare l’amministrazione commissariale nel complesso momento di transizione che sta attraversando.