Strisce pedonali invisibili? Ci pensa un cittadino: l’intervento fai da te a Sabaudia

Urbanistica fai da te a Sabaudia. Un cittadino di buona volontà armato di vernice bianca, pennello e una sedia da giardino, utilizzata a mo’ di scudo segnaletico per evitare di essere travolto, si è chinato a terra per poter ridipingere le strisce pedonali orami invisibili. E’ accaduto venerdì mattina nei pressi dell’albergo Il Gabbiano in via Regina Elena.

1 di 3

L’autore del gesto, Romano Di Biase, marito della proprietaria dell’albergo, già lo scorso anno si era affidato al fai da te incaricando degli operai e giustificando il gesto con il pericolo perenne e costante per i pedoni che attraversano in quel tratto dove, in assenza della segnaletica, si rischia di continuo di venire investiti.





“Mentre l’amministrazione comunale a ridosso delle elezioni diffonde immagini di una improbabile città-cantiere, con interventi di manutenzione stradale parziali e discutibili, la realtà dei fatti è tutt’altra”, commenta Alberto Mosca, il candidato sindaco sostenuto dalle liste civiche Città Nuova, Scegli Sabaudia e Forza Italia. “Un’attività certo che non può essere realizzata da privati, ma questo gesto è emblematico delle disattese esigenze di vita quotidiana della cittadinanza che vede la propria città affondare nel degrado e nell’incuria della gestione Gervasi, molto propensa ai proclami e poco alla concretezza dei fatti”.