Cultura e impegno sociale nel programma semestrale del Comune di Itri

Una pregnante caratterizzazione di intensa cultura e una significativa testimonianza di impegno sociale evidenziano i primi appuntamenti dell’amministrazione comunale di Itri tra i mesi di marzo e di maggio. Eventi ai quali si aggiungeranno altre iniziative in cantiere, anche se in dirittura d’arrivo.

Il 20 marzo, alle ore 12.30, nella centralissima piazza Incoronazione, gli assessorati alla Cultura e alla Pubblica istruzione nonché il delegato alle Politiche giovanili, Alessia Mancini, organizzeranno un evento in occasione della giornata delle vittime delle mafie. Oltre agli interventi dell’assessore alla Cultura, Salvatore Mazziotti, e dell’assessore Gabriella Dragonetti, oltre che del delegato alle Politiche giovanili, Alessia Mancini, interverrà Alfredo Diana, nipote di don Peppe Diana, il primo parroco ucciso dalla camorre. Parteciperanno all’incontro l’attivista Gianluca Peciola e alcuni esponenti del presidio Libera Sud pontino.





Nel mese di aprile, poi, appuntamenti il 13 e il 14 aprile per la giornata degli studi al locale Museo del Brigantaggio, a partire dalle ore 18.30 dal titolo “Un altro Gesù”. Interverranno i professori Carlo Scognamiglio, Emma Tagliacollo e il professore emerito Paolo Vinci.

Il 29 e il 30 dello stesso mese, due grandi eventi dettagliatamente programmati dal locale assessorato alla Cultura. Il 29, giornata della bellezza, alle ore 18.30, presso la corte comunale, lectio magistralis a cura del professore emerito di estetica Giuseppe di Giacomo dal titolo “La bellezza abbandonata”. A seguire interverranno l’assessore alla Cultura, il dottor Riccardo Tavani e l’antropologo Andrea Petrillo per il Premio alla carriera a Normanno Soscia, conclamato artista mondiale nel campo della pittura, orgoglio del paese per le sue opere che hanno raggiunto i cultori e gli appassionati del settore, oltre che i collezionisti, a tutte le latitudini.

Il giorno successivo, 30 aprile, giornata su Dante. In programma la lectio magistralis “Parola di Dante”, a cura del professore emerito Luca Serianni, tra i più autorevoli studiosi internazionali del pensiero dantesco. Il programma della manifestazione prevede gli iniziali saluti del sindaco Giovanni Agresti e dell’assessore Mazziotti, cui seguirà l’introduzione a cura del professore Cristian Ciccone e del dottore Roberto Del Bove. L’appuntamento per la celebrazione del vate nazionale è fissato per le ore 18.30 presso la corte comunale.

Per il 22 maggio, il Comune ha già definito il programma per la giornata dei 30 anni delle stragi di Capaci e via D’Amelio. L’appuntamento è per le ore 19,30 nel cuore del paese, ossia in piazza Incoronazione. Interverrà il magistrato romano Giacomo Ebner con una lectio magistralis dal titolo “Le stragi della prima Repubblica”. L’evento, organizzato dagli assessori alla Cultura, alla Pubblica istruzione, ai Servizi sociali e alle Politiche giovanili, si concluderà con l’intervento finale del regista Toni Trupia.